Na een korte politieachtervolging in het centrum van Den Haag is een automobilist frontaal op een politieauto gebotst. Twee agenten zijn hierbij lichtgewond geraakt. De automobilist is aangehouden.

De achtervolging werd ingezet, omdat de bestuurder een stopteken negeerde. Dat stopteken werd gegeven vanwege opvallend rijgedrag van de automobilist, aldus een politiewoordvoerder. De botsing vond plaats op de Dagelijkse Groenmarkt. De agenten die in de politieauto zaten, zijn ter controle naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist is meegenomen naar het politiebureau, na te zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Op Twitter laat de politie ook nog weten dat de bestuurder 'ongetwijfeld gecontroleerd gaat worden' op mogelijk drankgebruik.