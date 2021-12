Een geparkeerde auto is donderdagavond in brand opgegaan aan de Hongarenburg in de Haagse wijk Mariahoeve. Het vuur was vermoedelijk aangestoken.

Volgens een getuige werd rond kwart over tien een raam van de auto ingeslagen en een brandende fles, mogelijk een molotovcocktail, het voertuig ingegooid. De personen zouden hierna in de richting van Het Kleine Loo zijn gerend. De brandweer werd snel gealarmeerd en kwam na enkele minuten ter plekke. Zij hebben direct het vuur gedoofd, maar konden niet voorkomen dat het voertuig total loss raakte. De politie doet onderzoek naar de brand.