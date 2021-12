Bij een steekpartij op de Praagsingel in de Haagse wijk Wateringse Veld is gisteravond een 37-jarige man gewond geraakt. Het slachtoffer is met spoed naar een ziekenhuis gebracht.

De gewonde man zou rond middernacht hebben aangebeld bij buurtbewoners om hulp te krijgen. Later in de nacht hield de politie op de Westvlietweg in Den Haag een 35-jarige Hagenaar aan als verdachte.