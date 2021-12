Het jaarlijkse Strandwalfestival in Rijswijk gaat in 2022 wederom niet door. Het bestuur en de gemeente kwamen er niet uit over wie er garant moet staan voor de 300.000 euro aan kosten.

Het weekendfestival in september is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een bekend fenomeen in Rijswijk. De voorbereidende kosten voor de festiviteiten zijn meegegroeid. De vrijwilligers die het namens de gemeente uitvoeren vinden het financiële risico te groot geworden. Het benodigde budget is opgelopen tot drie ton.

Dat komt door de toegenomen eisen die aan zo'n omvangrijk festival worden gesteld. "Tegelijk gaat de bijdrage van de gemeente omlaag en lopen de sponsorbedragen en donaties van fondsen drastisch terug", zegt voorzitter Koen Caminada.

Het bestuur van het Strandwalfestival heeft bij de gemeente aangedrongen op een financiële garantstelling en ook gevraagd om een plan te maken voor de komende jaren. Daar is volgens het bestuur echter niets uit voortgekomen.

In 2019 werd het Strandfestival voor het laatst georganiseerd. Vanwege de geldende coronamaatregelen kon het evenement de afgelopen twee jaar niet doorgaan. Of het feestweekend vanaf 2023 weer terugkeert, is nog onbekend.