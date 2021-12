Een jongen (15) is woensdagmiddag bij de skatebaan in het Zuiderpark mishandeld door een groep van vier jongeren. Dat meldt de politie vandaag, die een onderzoek is gestart.

De tiener stond rond 15.00 uur met zijn fiets bij de skatebaan toen het viertal naar hem toeliep. Drie van hen droegen zwarte kleding, één dader had een blauwe jas aan. Het slachtoffer werd vervolgens in zijn gezicht geslagen en stapte van zijn fiets. "Een van de verdachten greep de fiets, daarna zijn de vier verdachten in de richting van snackbar het Hapje weggelopen", aldus de politie.