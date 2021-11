Hulpdiensten zijn maandagavond laat massaal uitgerukt voor een steekpartij in een woning aan de Weteringkade in Den Haag. In het huis in de Rivierenbuurt werden twee zwaargewonde mensen aangetroffen. Een van de slachtoffers is inmiddels overleden, meldt de politie. Het andere slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Wat er precies is gebeurd in de woning, is nog onduidelijk. De melding van de steekpartij kwam rond kwart voor twaalf binnen. In de straat stonden veel politieauto's en twee ambulances. Ook de traumadienst en de brandweer waren aanwezig.

Er zijn berichten over een verdachte die is gevlucht, maar de politie kon geen bevestiging geven. Er wordt onderzoek verricht in de woning. De straat is afgezet.