De Rijksrecherche is op de Neptunusstraat in Den Haag bezig met een reconstructie van het moment vorig jaar mei toen een agent een man met een hakbijl neerschoot. De 34-jarige Hagenaar werd in zijn been geraakt nadat hij twee mensen had aangevallen met het stuk gereedschap.

De gebeurtenissen van 28 mei 2020 worden tijdens de constructie nagespeeld door de betrokken agenten. Hoe dat er precies uitziet is onduidelijk. De straat wordt met zwarte schermen en politieagenten afgeschermd. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het schietincident. Dat is gebruikelijk wanneer een agent heeft geschoten en daarbij iemand zwaargewond is geraakt.