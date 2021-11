Slecht nieuws voor iedereen die uitkeek naar een van de mooiste kerstmarkten van Nederland: de Royal Christmas Fair in het centrum van Den Haag gaat dit jaar niet door. Vanwege de nieuwe coronamaatregelen heeft de organisatie besloten de kerstmarkt te verplaatsen naar volgend jaar.

Lange tijd leek het erop of het Lange Voorhout weer omgetoverd zou worden tot een winterwonderland. Maar vlak voor de eerste dag van de opbouw gooiden aangescherpte maatregelen roet in het eten. De organisatie vindt het risico te groot om de populaire kerstmarkt door te laten gaan.

Lichtpuntje

"Met de actuele richtlijnen is het echt niet haalbaar om de Royal Christmas Fair door te laten gaan. We betreuren het enorm, vooral voor alle standhouders die al lange tijd in onzekerheid zaten en al zoveel energie, tijd en geld in de kerstmarkt hebben geïnvesteerd. Ook voor onze trouwe bezoekers, die juist in deze periode en tijdens de donkere dagen wel een lichtpuntje konden gebruiken", aldus organisatoren Peter Boelhouwer en Heino Walbroek. "Maar veiligheid gaat voor alles, daarom volgen we de richtlijnen vanuit de overheid en zijn we genoodzaakt de geliefde kerstmarkt wederom een jaar te verplaatsen."

De Royal Christmas Fair strijkt volgend jaar van 8 tot en met 24 december neer op het Lange Voorhout.