Door kortsluiting is zondag in een benedenwoning aan de Allard Piersonlaan in het Haagse Laakkwartier een wietplantage aangetroffen.

De bovenbuurman hoorde een enorme klap en vervolgens viel de stroom bij honderd omliggende woningen uit. De oorzaak bleek een kortsluiting door het illegaal aftappen van stroom in de ondergelegen woning waar een wietkwekerij bleek te zitten.



Verdeeld over twee ruimtes in het huis werden 412 planten aangetroffen. Een ruimploeg heeft de planten weggehaald en onder toezicht van de politie vernietigd. Stedin heeft de stroomtoevoer van het betreffende portiek afgesloten, waarna de stroom voor de meeste omliggende woningen weer ingeschakeld kon worden. De stroom in het portiek bleef wel afgesloten. De politie doet verder onderzoek naar de kwekerij.