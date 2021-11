Een 57-jarige Haagse, verdacht van witwassen in het grote onderzoek naar Soulsistah, is uit voorarrest vrijgelaten. Wel blijft ze verdachte. De twee eigenaren van de winkel- en evenementenketen zitten nog veertien dagen in voorarrest.

In één klap zakte het exclusieve en luxueuze luchtkasteel van Soulsistah vorige week in elkaar. Een grote politieactie maakte voorlopig een einde aan de winkels, het evenementenkantoor en het pronkstuk Soulsistah Beach in Scheveningen. Drie betrokkenen werden door agenten aangehouden.

'Verzegeld. In verband met strafrechtelijk onderzoek naar ondermijning', werd op de panden geplakt. De vestigingen aan de Scheveningse Noordboulevard, aan de Frederik Hendriklaan in Den Haag, de Leidschendamse Mall of the Netherlands en de opslagloods in Monster zijn voorlopig verboden terrein.

De twee eigenaren van de exclusieve keten, een dertigjarige man uit Buggenum (Limburg) en zijn 49-jarige vrouw uit Den Haag, zitten nog zeker veertien dagen in voorarrest. Hij wordt verdacht van witwassen, zij ook nog eens van oplichting. Een 57-jarige Haagse blijft verdachte maar is wel vrijgelaten uit voorarrest.