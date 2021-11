In een woning aan de Huijgensstraat is zondagmiddag brand uitgebroken. De brand is inmiddels geblust, maar het huis is dusdanig beschadigd dat het tijdelijk onbewoonbaar is.

Bij de brand was veel rookontwikkeling te zien, wat aardig wat bekijks trok van omwonenden. De brandweer heeft de brand geblust, maar kon niet voorkomen dat het huis tijdelijk onbewoonbaar is. Vanaf de straat is te zien dat het huis aan de binnenkant zwartgeblakerd is. Er raakte niemand gewond.