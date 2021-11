De brandweer is woensdagavond vanwege rookvorming overgegaan tot ontruiming van meerdere verdiepingen van de woontoren Het Strijkijzer in Den Haag. De rook wordt veroorzaakt door een kapotte ventilator in een toilet.

Rond 22.30 uur kwam bij de brandweer een melding binnen vanwege de rook. Die verspreidde zich via het ventilatiesysteem over meerdere verdiepingen.

De onderste drie verdiepingen worden rookvrij gemaakt en zodra de brandweer het veilig vindt, worden ze weer vrijgegeven. De torenflat aan het Rijswijkseplein telt 42 verdiepingen en heeft een hoogte van 132 meter.