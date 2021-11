Een veertigjarige man en een 27-jarige vrouw zijn dinsdag in Venlo aangehouden op verdenking van valsheid in geschrifte, misbruik van subsidiegelden en witwassen. Het duo wordt ervan verdacht namens een in Den Haag gevestigd bedrijf onterecht coronasubsidies te hebben aangevraagd bij het UWV.

De twee vroegen de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-regeling) aan. Die is bedoeld voor het doorbetalen van personeel tijdens omzetverlies door de afgelopen lockdown. Het vermoeden is dat het bedrijf nagenoeg geen bedrijfsactiviteiten heeft gehad en dat de opgegeven omzetten fictief zijn.