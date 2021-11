Meerdere woningen in de Haagse Houtwijk moesten vanochtend vroeg worden ontruimd door een brand in een supermarkt. Door het vuur kwam veel rook vrij dat in de bovengelegen appartementen terecht kwam.

De brandweer rukte even voor zessen uit voor de brand aan de Hildo Kroplaan. Na ongeveer een uur was het vuur onder controle. Daarna werden de woningen geventileerd om alle rook weg te blazen. Niemand raakte gewond bij de brand. De supermarkt heeft naast de brandschade ook rookschade opgelopen. Stichting Salvage zal de eigenaar bijstaan bij de afwikkeling van de schade.