In Den Haag is donderdag de eerste boosterprik gezet in het bijzijn van corona-minister Hugo de Jonge. De boosterprik of derde coronavaccinatie is bedoeld voor kwetsbare mensen zoals ouderen en mensen met een slecht functionerend afweersysteem.

De meeste ouderen krijgen overigens pas vandaag de uitnodiging in de bus om een afspraak te maken voor de booster. Voor 80-plussers in Den Haag en omgeving liggen vanaf vrijdag de prikken klaar op drie locaties van GGD Haaglanden: het voormalige Rode Kruisziekenhuis aan de Sportlaan in Den Haag, de locatie Appelgaarde in Voorburg en de Mozartlaan in Delft. Er wordt nog gekeken of er een locatie in Zoetermeer kan worden ingericht zodat inwoners minder ver hoeven te reizen en in januari opent een extra priklocatie in Westland.

GGD Haaglanden heeft de afgelopen dagen in sneltreinvaart extra medewerkers moeten optrommelen om de booster te kunnen zetten. Dat gebeurt in de bestaande priklocaties, nadat eerder de grote vaccinatielocaties zoals bij het stadion van ADO Den Haag en in Silverdome in Zoetermeer zijn ontmanteld.

Volgens de minister is bij een deel van de mensen, zoals de ouderen tot 60 jaar naar beneden aftellend, deze derde prik nodig om goed beschermd te zijn tegen ernstige ziekte of sterfte door corona. De boosterprik wordt met het vaccin Moderna gezet.

Het huidige coronabewijs blijft geldig, ook van mensen die geen boosterprik krijgen. Krijg je die wel dan wordt het coronabewijs aangepast. Mensen die de aanvullende prik hebben gehad, hoeven niet opnieuw twee weken te wachten om een geldige QR-code te krijgen, aldus de informatie van het ministerie van Volksgezondheid.

De minister komt op een moment dat het extreem druk is bij de GGD's. Niet alleen vanwege de nieuwe boosterprik, maar ook door het enorm grote aantal mensen dat een afspraak maakt om te worden getest.