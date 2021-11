De verhuizing van het hoofdkantoor van Shell naar Londen zal weinig gevolgen hebben voor de directe werkgelegenheid in Den Haag. Dat heeft de Haagse wethouder Saskia Bruines (Economie) begrepen na gesprekken met de multinational. De bestuurder is daar opgelucht over.

Het nieuws over het vertrek van het hoofdkwartier van Shell uit Den Haag, zorgde begin deze week voor een schok in de stad en omgeving. Het bedrijf heeft duizenden mensen in dienst, en veel andere bedrijven in de Haagse regio zijn afhankelijk van Shell. De aanwezigheid van de multinational in de hofstad zorgt er ook voor dat andere bedrijven zich hier graag vestigen. Bruines gaf na de bekendmaking van Shell slechts een korte reactie. "Ik wilde eerst een goed beeld hebben van wat er nou precies ging gebeuren." Dat het bedrijf zijn hoofdkwartier verplaatst heeft alles te maken met (financiële) internationale ontwikkelingen, weet zij. Daar kan de gemeente weinig aan doen. "Maar ik ben heel blij dat ze duidelijk hebben aangegeven dat de basis van de energietransitie in Den Haag Nederland blijft." "Het grote werk op het gebied van innovatie blijft hier gewoon." Dit betekent dus ook dat de banen behouden blijven voor de stad. Wat het vertrek van het hoofdkwartier betekent voor indirecte werkgelegenheid (bijvoorbeeld bij toeleveranciers, hotels en taxibedrijven), weet de wethouder niet. "Ik moet dat allemaal nog zien." Een onderzoek naar de economische gevolgen, heeft volgens Bruines geen zin op dit moment. "Ik denk niet dat je nu kunt onderzoeken wat het over twee jaar voor Den Haag betekent." Wel erkent ze dat het vertrek van Shell niet goed is voor het imago van het Nederlandse én Haagse vestigingsklimaat. "Voor het beeld naar buiten toe is het wel vervelend."