Bij 'Extra Supermarkt' in de Van Musschenbroekstraat in Den Haag is afgelopen nacht ingebroken. De daders hebben een groot gat in het pand gemaakt, precies waar de tabak staat. "Er zijn een hoop sigaretten buit gemaakt bij de snelkraak", meldt calamiteitensite Regio15.

Een getuige zag hoe de twee mannen in de winkel inbraken en alarmeerde de politie. Bij het zien van de toegesnelde agenten sloegen de daders op de vlucht. "Na een korte achtervolging hield de politie in de omgeving een 38-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aan." De andere vluchtende man verloor onderweg een groot deel van de buit, maar wist uit handen van de agenten te blijven. De politie is nog op zoek naar hem.