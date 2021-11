Een verkeersregelaar is gisteravond geschopt door een man die tegen het verkeer in probeerde te rijden op de Loevesteinlaan in Den Haag.

Agenten kregen rond 19.30 uur een melding van een agressieve man op de Loevesteinlaan. "De man probeerde tegen het verkeer in te rijden op de Hengelolaan. Toen de verkeersregelaar dit verhinderde, stapte de man uit zijn auto en schopte hij de verkeersregelaar", legt de politie vandaag uit. "De man werd vervolgens tegengehouden door burgers, maar wist te ontkomen." Agenten hebben de achtervolging ingezet richting de Melis Stokelaan. "Dankzij een duidelijk signalement en verklaringen van de omstanders, werd de man direct erna aangehouden voor mishandeling."