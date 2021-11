Een bestuurder van een bezorgscooter is zondagavond zwaargewond geraakt bij een aanrijding met een politievoertuig in Den Haag. De getroffen persoon is naar het ziekenhuis vervoerd.

De scooter en de politiewagen raakten elkaar op de kruising van de Laan van Meerdervoort en de Tasmanstraat in Den Haag. De bestuurder van de tweewieler is daarbij zwaargewond geraakt maar was volgens calamiteitensite Regio15 wel aanspreekbaar. De persoon is ter plekke gestabiliseerd en daarna naar het ziekenhuis vervoerd. De toedracht van de aanrijding met het politievoertuig wordt onderzocht door de Verkeersongevallenanalyse.