Een 57-jarige vrouw uit Den Haag is zondagmiddag overleden nadat zij werd aangereden op de A12, ter hoogte van Zoetermeer. Het slachtoffer is geschept door een auto toen zij in paniek over de snelweg liep.

Volgens een fotograaf van Regio15 ging er aan de aanrijding een botsing vooraf. "De vrouw is uit de auto gestapt na een kleine botsing", legt de calamiteitensite uit. "Ze is daarna in paniek over de rijbaan gaan lopen. Veel auto's moesten daarvoor in de remmen." De vrouw probeerde daarna de rijbaan richting Den Haag over te steken en werd op hoge snelheid aangereden.

Hulpdiensten, waaronder het Mobiel Medisch Team (MMT), zijn uitgerukt om het slachtoffer bij te staan. De hulpverleners hebben geprobeerd om de vrouw te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan haar verwondingen. De politie bevestigt dat het slachtoffer is overleden, maar kan verder nog niets over de kwestie zeggen.

Alle rijbanen in beide richtingen werden afgesloten gedurende het onderzoek. "De weg richting Gouda werd tussen knooppunt Prins Clausplein en Zoetermeer afgesloten. In de richting van Den Haag was de weg dicht tussen Zoetermeer en Nootdorp."



De afhandeling zou volgens Rijkswaterstaat Verkeersinformatie naar verwachting tot 19.30 uur zondagavond duren, maar even na 17.00 uur konden alle rijbanen weer worden vrijgegeven.