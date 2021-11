Aan de Soestdijksekade in Den Haag is vrijdagavond een auto te water geraakt. Twee personen zijn door de brandweer uit het water gehaald.

Het gebeurde vanavond rond tien uur. Duikers van de brandweer gingen het water in tussen twee woonboten. Er werden twee mensen uit het water gehaald, waarvan er in ieder geval een naar een ziekenhuis is vervoerd.

Omdat het eerst niet duidelijk was of dit de enige inzittenden van de auto waren, heeft de brandweer nog verder gezocht in het water. Er werden geen andere mensen meer gevonden en de auto is met behulp van een kraan uit het water getakeld. De Soestdijksekade was afgesloten vanwege de zoekactie.