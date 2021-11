Op zondag 14 november houdt een coalitie van tien woonorganisaties en -bewegingen de demonstratie Woonverzet. Tijdens de mars wordt er gedemonstreerd tegen het huidige woonbeleid en voor betaalbare, zekere huisvesting.

De demonstranten verzamelen om 14.00 uur op de Koekamp en lopen na een programma op het podium door Den Haag. Daarbij komen zij onder andere langs het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De organisatie meldt dat iedereen welkom is, 'ongeacht afkomst, religie, (a)politieke overtuiging of kleur van de kleren', zolang ze de wooneisen steunen. Mensen die vinden dat 'kwetsbare groepen in de samenleving' schuldig zijn aan de wooncrisis mogen wel thuisblijven.