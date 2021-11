In een parkeergarage aan de Utrechtsestraat in Den Haag is vanmorgen brand uitgebroken. In de garage stond een auto in lichterlaaie. De brandweer is met meerdere voertuigen uitgerukt om de situatie onder controle te krijgen.

"We kregen rond 11.00 uur melding van een brandende auto in een parkeergarage onder een appartementencomplex", legt een woordvoerder van de brandweer uit. "De brand zorgde voor flinke rookontwikkeling in het trappenhuis en de bovengelegen woningen." Meerdere woningen moesten worden ontruimd en verschillende personen zijn gecontroleerd in de ambulance vanwege rookinhalatie. "Een persoon is voor verdere controle naar het ziekenhuis gebracht." De vlammen zijn inmiddels geblust en de brandweerlieden zijn bezig met de afronding van de laatste werkzaamheden zoals het controleren op de aanwezigheid van schadelijke stoffen en het ventileren van het gebouw. Naast de brandweer is ook de gemeente (afdeling Bouw- en Woningtoezicht) aanwezig. "Zij verrichten verder onderzoek naar het pand naar aanleiding van de brand." Stichting Salvage gaat de bewoners helpen met de afhandeling van de schade.