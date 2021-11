Op de Nunspeetlaan in Den Haag heeft maandagavond een gewelddadige beroving plaatsgevonden. De politie is in verband met de beroving op zoek naar een jongen, die in de richting van de Dierenselaan is weggefietst.

Omstreeks 18.30 uur kreeg de politie een melding van een steekincident op de Nunspeetlaan. Ter plaatse bleek het om een beroving te gaan, waarbij geweld is gebruikt, bevestigt de politie.. "Het slachtoffer heeft een knal voor zijn kop gehad", zegt een woordvoerder. Het slachtoffer is voor onderzoek met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar het incident en is nog op zoek naar een verdachte. "In verband met een verdachte situatie zijn wij op zoek naar een lichtgetinte jongen van 16 of zeventien jaar", schrijft de politie op Twitter. De jongen draagt een donkerblauwe jas en een rugtas met een wit schedel erop. Hij zou zijn weggefietst in de richting van de Dierenselaan. "Benader deze persoon niet zelf", benadrukt de politie. Rond 20.00 liet de politie weten de tiener nog niet gevonden te hebben. "We zoeken verder", klinkt het.