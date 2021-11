Door een stroomstoring in het datacenter is zondag een groot deel van de gemeentelijke IT-systemen uitgevallen. Hierdoor waren onder meer de gemeentelijke website denhaag.nl, de parkeerapplicatie en telefonie (14070) niet bereikbaar.

"Inmiddels zijn vrijwel alle applicaties weer opgestart en is de dienstverlening hersteld", laat een woordvoerder weten. "De systemen voor de balies in het stadhuis en de stadsdeelkantoren waren deze ochtend nog niet helemaal operationeel. Rond het middaguur was dit verholpen."

De storing ontstond zondagochtend om 11.00 uur tijdens reguliere onderhoudswerkzaamheden. "Omdat ook het schakelmechanisme naar het noodaggregaat werd geraakt, kon de noodvoorziening niet in werking treden."

De gemeente laat onderzoek doen naar de specifieke oorzaak.