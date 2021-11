Een vrachtwagen is maandagochtend op zijn kant terechtgekomen in de berm van de Madesteinweg in Den Haag. Door nog onbekende oorzaak ging het mis in een flauwe bocht. De chauffeur is naar het ziekenhuis gebracht.

Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse toen het ongeval rond 11.00 uur gebeurde. De chauffeur kon met behulp van de brandweer uit zijn cabine komen. Hij is met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd. Door het ongeluk is de tank van de wagen gaan lekken. Brandweerlieden hebben deze deels geleegd. De Madesteinweg is tijdelijk in beide richtingen afgesloten voor het verkeer. Er wordt onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeluk.