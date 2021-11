De politie heeft drie tieners aangehouden die worden verdacht van betrokkenheid bij een steekpartij in Den Haag waarbij een zeventienjarige Zoetermeerder gewond raakte. Het gaat om twee Hagenaars van vijftien en zeventien jaar en een zeventienjarige uit Zoetermeer.

Het slachtoffer werd zondag rond 16.30 uur neergestoken op de Vaillantlaan in de Haagse Schilderswijk. Hij is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Een getuige zag na vlak het incident meerdere jongens wegrennen in de richting van de Van de Neerstraat. Na een korte zoekactie in de omgeving kon de politie drie verdachten aanhouden.

De recherche doet verder onderzoek naar de toedracht van het steekincident.