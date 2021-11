Twee jongens hebben zondagmiddag voor flink wat commotie gezorgd op de Valkenboskade in Den Haag. Ze zouden rondlopen met een vuurwapen. Later bleek dat ze een balletjespistool bij zich hadden dat haast niet van een echt wapen te onderscheiden was.

De politie kreeg rond 14.30 uur een melding dat een van de jongens een vuurwapen op zak had. Agenten kwamen ter plaatse om ze te fouilleren, maar troffen geen wapen aan. Een aantal meters naast de verdachten werd echter een voorwerp gevonden dat erg op een vuurwapen leek. Het bleek een balletjespistool te zijn en is in beslag genomen.



De jongens zijn aangehouden en naar het politiebureau gebracht.