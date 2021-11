De politie heeft zaterdagnacht waarschuwingsschoten gelost bij een achtervolging van een gestolen bus in het centrum van Den Haag. De verdachte reed bij zijn vluchtpoging bijna een agent aan.

Omstreeks half drie 's nachts gaf de politie een stopteken voor een bus op de Laan in Den Haag. De bestuurder wilde daar niet aan mee werken en reed met hoge snelheid de winkelstraat in het Haagse centrum in. Vervolgens heeft de politie twee waarschuwingsschoten gelost.

De schoten waren voor de bestuurder van de gestolen bus geen aanleiding om te stoppen, waardoor de politie door het centrum in de achtervolging moest. Op de Grote Marktstraat, ter hoogte van de Peek & Cloppenburg, is de bus klemgereden.

Verdachten aangehouden

De politie heeft twee verdachten aangehouden. De gestolen bus heeft bij de achtervolging veel schade opgelopen. Ook minstens drie politievoertuigen zijn beschadigd en meegenomen door een bergingsbedrijf. De Grote Marktstraat werd afgezet met lint.

"Op de Laan in Den Haag zijn door de politie twee waarschuwingsschoten gelost toen een man vluchtte met een gestolen bus en daarbij bijna een agent aanreed", laat de politie weten. Er wordt onderzoek gedaan naar het incident.