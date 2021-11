Bij een steekpartij op de Laan van Meerdervoort ter hoogte van de Aucubastraat is zaterdagavond één persoon gewond geraakt. Iets verderop in de wijk vond de politie een tweede gewonde. Deze is aangehouden als verdachte.

Gelijktijdig kreeg de politie twee meldingen: op de Aucubastraat en op de Klimopstraat, allebei in de Haagse Bloemenbuurt. De persoon in de Aucubastraat is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

"De persoon in de Klimopstraat is ter plekke behandeld. Omdat we een verband tussen de zaken niet uitsluiten, is hij daarna aangehouden als mogelijke verdachte", aldus een woordvoerder van de politie. Over de toedracht van het incident is verder nog niks bekend.