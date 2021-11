Bij een aanrijding op de Leyweg in Den Haag is vanavond een vrouw zwaargewond geraakt. Ze is met spoed vervoerd naar een ziekenhuis.

Het gebeurde toen de vrouw het zebrapad op de Leyweg overstak. Wat er vervolgens precies misging, is nog niet duidelijk. De vrouw is met spoed naar een ziekenhuis vervoerd met ondersteuning van het Mobiel Medisch Team. Er is een persoon aangehouden vanwege de aanrijding.