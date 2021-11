Voor de tweede keer in korte tijd is er brand uitgebroken bij La Robe Dresses, een kledingwinkel waar onder meer trouwjurken kunnen worden gehuurd, in de Haagse Waldorpstraat.

Bewoners van bovengelegen woningen hoorden afgelopen nacht rond 3.30 uur een doffe knal en zagen daarna vlammen. Direct werden de hulpdiensten gealarmeerd. "We hebben extra mensen laten komen om te assisteren bij het ontruimen van 21 appartementen", legt een woordvoerder van de brandweer uit.



De bewoners van 21 omliggende woningen moesten enige tijd buiten wachten. "Toen de brand onder controle was, zijn de woningen boven de brand gecontroleerd op aanwezigheid van rook en/of koolmonoxide als gevolg van de brand." Nadat alles in de huizen in orde bleek konden de bewoners één voor één weer terug naar binnen.

Niemand raakte bij de brand gewond. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade aan het pand is en wat de brand heeft veroorzaakt. "De politie doet onderzoek."

Het is niet de eerste keer dat er brand uitbrak in de kledingwinkel. "Op 13 oktober brak hier midden in de nacht ook al brand uit", meldt calamiteitensite Regio15. "Ook toen hoorde buurtbewoners een doffe knal. De brand ging gepaard met flinke rookontwikkeling."



Het is niet duidelijk of deze en de eerdere brand verband houden met elkaar.