Voor wie wil horen hoe de nieuwe concertzaal van Amare klinkt geeft het Residentie Orkest vrijdagmiddag een gratis voorproefje. Om 12.30 uur begint op 5 november een lunchconcert waarbij delen zijn te horen van het programma dat die avond wordt gespeeld. Centraal staat de zevende symfonie van Beethoven. Het middagconcert duurt een half uur.

In het nieuwe cultuurhuis Amare is het de bedoeling dat er vaker van dit soort gratis programma's komen. Vooraf reserveren is wel verplicht. Voor het eerste lunchconcert zijn alle kaarten al vergeven. De officiële opening van Amare volgt in het weekeinde van 19 tot en met 21 november.