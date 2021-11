Demonstranten hebben gisteren rode vloeistof achtergelaten op meerdere plekken in Den Haag als protest tegen de coronastrategie. Verschillende ministeries, de Haagse rechtbank en de Hofvijver bij het Tweede Kamergebouw werden als doelwit uitgekozen, omdat de demonstranten van mening zijn dat deze instanties 'bloed aan hun handen hebben'.

Omstreeks 17.00 werd de rode vloeistof als eerste gedumpt in de Hofvijver. Even later was ook het gebouw van de rechtbank Den Haag aan de beurt. Ondanks de harde regen gisteravond verdween de vloeistof niet uit het water of van de gebouwen.

Verschillende ministeries

Later op de avond is de rode vloeistof ook aangetroffen op de gebouwen van verschillende ministeries. Zo moesten onder meer het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Financiën het ontgelden.

De politie laat weten onderzoek te doen naar de bekladdingen. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht in verband met de actie. "Het is op dit moment nog een beetje onduidelijk allemaal", aldus een woordvoerder.

Omdat de vloeistof niet verdween door de regen, moest een reinigingsbedrijf ter plaatse komen om de gevels van de verschillende gebouwen te reinigen.