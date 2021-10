Bewoners van de Cannenburglaan in Den Haag moesten afgelopen nacht hun woning verlaten omdat er een scooter in lichterlaaie stond.

De vlammen sloegen uit de scooter die voor een woning stond geparkeerd. Omdat de kans aanwezig was dat de vlammen zouden overslaan naar het huis moesten de bewoners hun woning uit.



De brandweer is uitgerukt en heeft de vlammen geblust waarna iedereen weer naar huis komt. Hoe de brand is ontstaan, is nog onduidelijk.