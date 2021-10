De 39-jarige Pawel Bernat die vorige week stierf na een tramaanrijding in Den Haag, was dronken. Dat blijkt uit het toxologisch onderzoek, meldt het Openbaar Ministerie. In het bloed van de man werd een promillage gevonden van 3,6. Gelijk aan zo'n veertien glazen alcohol.

Bernat stond op maandagavond 18 oktober bij de tramhalte Anthony Fokkersingel van lijn 19 aan de Rijswijkse Landingsbaan in de Haagse wijk Ypenburg. Volgens het OM werd hij door een vijftienjarige jongen van het perron geduwd. Hij viel en kwam onder een aanrijdende tram terecht. Bernat overleefde de aanrijding niet.

De verdachte tiener was samen met een andere vijftienjarige en een man van 18 op de halte. Na de fatale val renden zij weg. De advocaat van de achttienjarige man zei eerder tegen deze krant dat Bernat niet moedwillig onder de tram werd geduwd, maar dat het slachtoffer zich dronken opdrong aan het drietal. Toen de vijftienjarige een afwerend gebaar maakte, viel de Poolse man voor een aankomende tram. "Zijn vriend heeft alleen de hand en vinger van het slachtoffer weggeslagen", aldus mr. Hugo Bakker, de advocaat van de achttienjarige jongen.

In het bloed van Bernat werd dus 3,6 promillage gevonden. Ter vergelijking: automobilisten mogen niet meer de weg op als hun promillage hoger is dan 0,5. Dat percentage staat gelijk aan ongeveer twee glazen alcohol in het bloed. Het promillage van het slachtoffer zou betekenen dat hij ongeveer 14 glazen alcohol op had ten tijde van het tramdrama.

Volgens de website alcoholinfo.nl is iemand met een promillage tussen de 3 en 4 laveloos. 'Je zintuigen verdoven en je bent in de war en afwezig; wat je hoort en ziet dringt nauwelijks tot je door', valt op de site te lezen. Pas vanaf minimaal twintig glazen kan iemand bewusteloos raken, in coma raken of zelfs sterven.

De effecten van alcohol zijn verschillend per persoon en verder afhankelijk van onder meer het geslacht, leeftijd en gewicht.