De inzamelingsactie voor een sinterklaasintocht in Rijswijk, loopt goed. Dat laat organisator Marc Weterings weten. De intocht krijgt steeds meer vorm. "Het moet een intocht worden zoals we gewend zijn."

Eerder deze maand maakte Rijswijk bekend geen intocht te organiseren. Dat kon niet, vond Weterings. En dus besloot hij zelf aan de slag te gaan. Zijn inzamelingsactie heeft inmiddels 1.000 euro opgehaald. "De intocht valt onder de noemer doorstroomevenement. Daarmee is iedereen welkom. En hoeven wij geen QR-code te scannen. Daar heb ik weinig trek in."

Dat Sinterklaas in Rijswijk aankomt, is zo goed als een zekerheid. "Het is niet verboden als Sinterklaas met een paar pieten op straat loopt." Er is nog wel wat werk aan de winkel. "De komende week ga ik de plooien gladstrijken", zegt Weterings. De bedoeling is dat de intocht start vanuit de Populierlaan bij de Haven om vervolgens de weg te vervolgen naar Oud-Rijswijk.

Felroze

Hoe ziet Piet eruit? "Hij heeft kleren aan." Weterings lacht. "We houden ons aan het schoorsteenverhaal. Dus Piet krijgt zo'n kleur. Deelnemers krijgen vegen. Maar het gaat vooral om de onherkenbaarheid. We willen niet dat buurman Paul voorbij loopt en kinderen hem herkennen. De damespieten krijgen in ieder geval felroze lippen in plaats van rode lippen."