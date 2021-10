De hulpdiensten zijn in de nacht van zondag op maandag groots uitgerukt nadat ze een melding kregen dat er een scooter naast de sloot lag aan de Maartensdijklaan in Den Haag. Brandweerlieden en politieagenten zochten in het water naar de bestuurder, maar troffen niemand aan.

Meerdere brandweervoertuigen, een ambulance en een politieauto kwamen rond 01.15 uur snel ter plaatse nadat er een melding was gedaan van een persoon te water. Maar eenmaal aangekomen bleek er niemand in de sloot te zijn gevallen. Er lag alleen een deelscooter vlakbij het water. Mogelijk is de scooter door een kwajongensstreek in het gras naast het water terechtgekomen.