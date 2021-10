Het openbaar gebruiken van softdrugs en alcohol wordt in meer gebieden van Den Haag verboden. Ook gaat er op meer plekken een bedelverbod gelden. Dit alles om overlast in de stad tegen te gaan.

De gemeente Den Haag gaat per 1 november de verboden op de nieuwe plekken invoeren. De plekken waar een verbod geldt, worden elk jaar veranderd. "We kijken elk jaar heel gericht naar welke regels er in welke wijk nodig zijn", aldus een woordvoerder van de gemeente.

Welk verbod er geldt, is dus per wijk verschillend. In bepaalde delen van de wijk Leidschenveen-Ypenburg geldt bijvoorbeeld alleen een alcoholverbod, waar in het merendeel van Laak een alcohol-, softdrugs- en bedelverbod geldt.

"Dat ligt aan de hoeveelheid overlast in de wijk", zegt de woordvoerder. Het gaat vaak om mensen die rondhangen in publieke ruimtes of mensen die luidruchtig zijn op straat. De gemeente heeft wel eens meldingen gehad van bewoners die vertelden dat hun kinderen 's avonds niet kunnen slapen door luidruchtigheid op straat.

Maar er zijn ook verboden die gelden in de hele stad. Zo mag er bijvoorbeeld geen softdrugs worden gebruikt binnen 50 meter rond scholen en speeltuinen. Ook mag er niet gebedeld worden binnen drie meter van de in- en uitgang van een gebouw en binnen 50 meter afstand rond scholen, begraafplaatsen en gebedshuizen.