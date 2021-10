Op de van Hoeylaan in Den Haag heeft vanavond een overval op een woning plaatsgevonden. Daarbij is een persoon gewond geraakt. De politie is op zoek naar twee verdachten.

Bij de overval is een persoon gewond geraakt en met spoed vervoerd naar een ziekenhuis. Volgens calamiteitensite Regio15 zijn de overvallers via de achtertuin gevlucht. De politie is op zoek naar twee overvallers, witte mannen van rond de dertig jaar. De kleinere van de twee draagt rode schoenen.

In eerste instantie werd ook de brandweer inclusief Adviseur Gevaarlijke Stoffen gealarmeerd in verband met een gaslucht rond dezelfde woning. Dit bleek later niet het geval te zijn. Volgens buren woont in het huis een ouder echtpaar. De politie onderzoekt nog wat er precies heeft plaatsgevonden in de woning.