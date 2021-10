In een woning aan de Haagse Den Helderstraat is vanmorgen een gaslek ontstaan. De omgeving is afgezet en omliggende woningen zijn uit voorzorg ontruimd.

Hulpdiensten zijn in de straat aanwezig en de brandweer heeft tien personen uit woningen gehaald. Deze worden verderop in een complex opgevangen.



"Omdat er sprake was van explosiegevaar werd er binnen de afzetting nog een afzetting gemaakt", meldt calamiteitensite Regio15. "Ook stonden er borden met de tekst 'roken en open vuur verboden'."



Stedin gaat het lek dichtmaken. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt.