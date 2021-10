Bij het uitladen van een vrachtwagen bij supermarkt Maxi Maki aan de Haagse Waldorpstraat werd vanmorgen naast boodschappen ook een grote hoeveelheid drugs aangetroffen.

Medewerkers vonden de drugs in bestelde producten en schakelden direct de politie in. Een buurtbewoner zag vervolgens rond 9.00 uur hoe de straat zich vulde met politiewagens. Niet veel later werden de deuren van het pand gesloten en bewaakt door agenten in zware steek- en kogelwerende vesten. "Ook een gepantserde Toureq van de dienst Bewaken en Beveiligen stond voor het pand. Deze eenheid is verantwoordelijk voor het bewaken en beveiligen van hoog risico objecten", legt calamiteitensite Regio15 uit.

Hoe de drugs tussen de boodschappen terecht is gekomen, is vooralsnog onduidelijk. De supermarkt zelf geeft aan niets met de drugs te maken te hebben. Een van de medewerkers die de drugs heeft gevonden zegt bang te zijn voor maffiapraktijken. "En bang dat iemand ons gaat verwijten dat ze nu de lading kwijt zijn."

Een woordvoerder van de politie Den Haag kon nog niets vertellen over de zaak. "We zijn nog druk bezig met het onderzoek."



Volgens de calamiteitensite zijn alle drugs inmiddels meegenomen en met een beveiligd transport vervoerd. De drugs zullen op een onbekende locatie worden vernietigd.

Om 10.30 uur gingen de deuren van de supermarkt weer open voor de klanten. Mensen die tijdens het onderzoek naar binnen wilden kregen te horen dat ze de zaak niet in mochten omdat er een vechtpartij was geweest. Dit bleek dus niet het geval.