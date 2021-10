Een avondwinkel aan de Hengelolaan in Den Haag is woensdagavond overvallen. Het is niet duidelijk of daarbij iets is buitgemaakt.

De politie heeft een plaats delict afgezet bij de winkel en is in de wijk op zoek naar de overvaller of overvallers. Calamiteitensite Regio15 meldt dat er zover bekend geen gewonden zijn gevallen.