Een drugsdealer is in het centrum van Den Haag tegen de lamp gelopen vanwege zijn opvallende rijgedrag. De man was onder invloed van zijn eigen waren en reed te hard.

Agenten zagen de auto van de man met ruim 70 kilometer per uur door de bebouwde kom rijden. Bij zijn aanhouding bleek het dat hij onder invloed van THC en cocaïne reed. Later werd zijn huis doorzocht. Daar werden 45 bolletjes cocaïne, 15 bolletjes heroïne en 7 wikkels met heroïne gevonden.