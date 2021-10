De politie heeft maandag bij protesten van klimaatbeweging Extinction Rebellion op diverse plekken in Den Haag ruim zestig mensen aangehouden. De gemeente gaf het niet kunnen garanderen van de verkeersveiligheid op als reden voor de aanhoudingen.

Volgens een woordvoerder van burgemeester Jan van Zanen vormden de aangehouden personen een "direct gevaar voor de verkeersveiligheid".

De demonstranten worden gehoord, laat de politie weten, en tegen hen wordt proces-verbaal opgemaakt. Een van de arrestanten was journalist Mac van Dinther van de Volkskrant. Hij schreef op Twitter dat hij "met geweld in een politiebusje gesleept is" omdat hij "te dichtbij stond". Volgens de politie maakte hij zich schuldig aan het belemmeren en beledigen van agenten. De Volkskrant liet later op maandagavond weten dat Van Dinther vrijgelaten is.

Het protest begon maandag rond het middaguur met de 'bezetting' van twee kruispunten. De demonstranten zaten urenlang op het asfalt, omringd door agenten. Op borden en spandoeken stonden teksten als "deze weg loopt dood" en "uitstel is geen optie". Sommigen hadden een van hun handen vastgelijmd aan het wegdek.

Demonstranten hadden zich vastgeketend onder een vrachtwagen

Anderen hadden zich vastgeketend onder een gehuurde vrachtwagen die op de rijbaan was neergezet. Het laadruim van die truck was een podium, waar protestleiders de menigte toespraken. De truck werd weggesleept nadat de politie de actievoerders had losgemaakt.

Ook werden twee bootjes met daarop demonstranten weggevoerd. "Omdat demonstranten zich vastketenden of, na meermaals waarschuwen, de aanwijzingen van de politie niet opvolgden, kostte dit een grote inzet van de politie om veilig en zorgvuldig demonstranten aan te houden", aldus Van Zanen.

De laatste tientallen actievoerders van Extinction Rebellion werden 's avonds verwijderd van een kruispunt vlak bij de tijdelijke Tweede Kamer. "Dit omdat demonstreren op een kruispunt na zonsondergang onverantwoord is voor verkeersdeelnemers, demonstranten en aanwezige politiemensen", schrijft de burgemeester.

Extinction Rebellion verwijt politie 'geweldadig' optreden

Volgens Extinction Rebellion verliepen de protesten "vreedzaam en ordelijk", maar trad de politie "gewelddadig" op toen zij actievoerders bij het tijdelijke onderkomen van de Tweede Kamer bijeendreef. "Desondanks kijkt Extinction Rebellion tevreden terug op deze eerste dag van de Klimaatrebellie en blijft zij nog de hele week actievoeren."

De actiegroep wil dinsdag en woensdag door het centrum van Den Haag lopen, niet ver van het Binnenhof. "Voor morgen staan er weer grootschalige disruptieve acties op het programma", aldus Extinction Rebellion maandagavond.

Extinction Rebellion wil de komende dagen soms aangekondigd en soms onaangekondigd demonstreren. Bij de gemeente Den Haag zijn drie protesten aangemeld. De route van vrijdag is nog niet bekend.