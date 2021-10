In Den Haag gaat vandaag de week tegen mensenhandel van start. Vijf dagen lang zijn er activiteiten in de stad om verandering te brengen in het gedwongen werken. Zoals een virtual reality-ervaring, waarbij mensen kunnen ervaren hoe het is in de wereld van de mensenhandel.

Het Haagse kennis- en expertisecentrum sekswerk en mensenhandel Shop organiseert de komende dagen tal van activiteiten. Op verschillende locaties in Den Haag kunnen mensen de vr-ervaring beleven en terecht voor informatie. Op 12 oktober is Shop te vinden op de Haagse Hogeschool. De twee dagen daarna in de Passage en op het Plein in het Haagse centrum.