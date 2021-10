Honderden Klimaatactivisten van Extinction Rebellen hebben maandagmiddag de weg langs de Tweede Kamer geblokkeerd. De groep had eerder al aangekondigd om een week lang acties te voeren in de Haagse binnenstad.

Activisten gingen rond twaalf uur met een groot oranje spandoek op de Bezuidenhoutseweg in Den Haag staan. Een van hen hield een bord omhoog met de tekst: 'Deze weg loopt dood'. De politie is aanwezig om de actie in de gaten te houden, maar laat de activisten voorlopig hun gang gaan. Vanuit een vrachtwagen die de kruising van het Prins Clausplein en de Bezuidenhoutseweg blokkeert wordt de the declaration of rebellion voorgelezen.

Door het protest ontstond een verkeersopstopping. De automobilisten toeterden tegen de blokkeerders. Na een tijdje sloten de twee groepen zich bij elkaar aan om samen een kruising te bezetten. Een boot die door demonstranten was neergezet werd door agenten weggeduwd. Enkele demonstranten hebben zich vastgeketend onder een gehuurde vrachtwagen.

Meer acties

De actievoerders willen van maandag tot en met vrijdag zowel acties voeren met een 'legaal programma' als met 'disruptieve acties'. Volgens de gemeente Den Haag heeft de protestgroep drie demonstraties aangemeld. Maar over hun overige acties weigeren ze informatie te geven. De gemeente waarschuwt de activisten dat zij wel mogen demonstreren, maar dat ze zich wel aan de regels moeten houden. Zo mogen ze geen gebouwen, wegen of kruisingen blokkeren. Dat gebeurt nu dus toch.