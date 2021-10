De acties van klimaatgroep Extinction Rebellion kunnen deze week voor overlast zorgen in de binnenstad van Den Haag. "Tot en met 18 oktober blokkeren we het hart van Den Haag en verklaren we de noodtoestand voor het klimaat", aldus de activisten.

De actievoerders willen van maandag tot en met vrijdag zowel acties voeren met een 'legaal programma' als met 'disruptieve acties'. Zo wil de beweging met een blokkade op het kruispunt tussen de tijdelijke Tweede Kamer en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het centrum platleggen. Ze eisen dat de overheid Nederland in 2025 klimaatneutraal maakt op een rechtvaardige manier. Geen wegen blokkeren Volgens de gemeente Den Haag heeft de protestgroep drie demonstraties aangemeld. Maar over hun overige acties weigeren ze informatie te geven. De gemeente waarschuwt de activisten dat zij wel mogen demonstreren, maar dat ze zich wel aan de regels moeten houden. Zo mogen ze geen gebouwen, wegen of kruisingen blokkeren. De actiegroep wil woensdag door het centrum van Den Haag in de buurt van het Binnenhof lopen. Een dag later maken de demonstranten een grotere ronde door het centrum. De route van vrijdag is nog niet bekend.