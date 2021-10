Een politieauto is vrijdagavond tegen een boom aangereden na een achtervolging. Dit gebeurde op 't Lienplantsoen in Leidschendam.

De politie zou een scooter achtervolgd hebben. Bij een mogelijke poging om de scooter klem te rijden reed een van de politievoertuigen tegen de boom aan, aldus calamiteitensite District8.

Een politieberger heeft zowel de politieauto als de scooter meegenomen. Het is vooralsnog onbekend of de persoon op de scooter is aangehouden. Ook is onduidelijk of er personen gewond zijn geraakt.