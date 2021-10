Een twintigjarige jongen en een achttienjarig meisje zijn gisteren aangehouden in een woning aan de Hofwijckstraat in Den Haag omdat zij een vuurwapen bij zich hadden.

De politie kreeg rond 12.00 uur een melding binnen van een verdachte situatie in het pand. "Twee personen zouden op de zesde verdieping in het bezit zijn van een vuurwapen", legt een woordvoerder vandaag uit. "Kort daarna zetten agenten de omgeving van het pand af en ging een arrestatieteam het pand binnen om de twee verdachten aan te houden."



Het Team Explosieven Verkenning (TEV) werd ingeschakeld om te kijken of het daadwerkelijk om een vuurwapen ging. En dat bleek inderdaad het geval. "Het wapen is in beslag genomen."



De twee verdachten zijn meegenomen en zitten op dit moment nog vast.